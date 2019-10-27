Kasımpaşa Göztepe deplasmanında farklı kazandı

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa, İzmir'de kozlarını paylaştı.

Üst sıralara tırmanmayı arzulayan iki ekibin mücadelesinde gol perdesini konuk takım açtı. Kasımpaşa, Haris Hajradinovic'in golüyle 27. dakikada deplasmanda 1-0 öne geçti.

Yenik duruma düşen Göztepe, beraberliği ilk yarının sonunda enteresan bir golle elde etti. 45+3. dakikada korner kazanan Kasımpaşa'da topun başına geçen Berkan Emir topa harika bir falso verdi ve top ağlarla buluştu.

Kasımpaşa ikinci yarıda maçı kopardı

Karşılıklı gelen gollerle ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken maçın ikinci yarısında Kasımpaşa rüzgarı esti.

51. dakikada penaltı kazanan İstanbul ekibi, Ricardo Quaresma'nın vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Sezon başında Kasımpaşa'ya transfer olan Quaresma, yeni takımındaki ilk golünü kaydetti.

2-1'in ardından Göztepe yeniden beraberliği ararken Kasımpaşa maçın son bölümlerinde rakibinin fişini çekti. 76. dakikada sahneye çıkan Mustafa Pektemek attığı golle durumu 3-1'e getirdi ve Kasımpaşa rahatladı.

Maçın sonucunu ise Yusuf Erdoğan tayin etti. 90+2. dakikada maçı 4-1'e taşıyan Yusuf Erdoğan da Quaresma gibi ilk golünü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa, Göztepe'yi deplasmanda 4-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 11 puana ulaşırken Göztepe ise 9 puanda kaldı.