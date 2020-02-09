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09 Şubat 2020 Pazar 18:36:42 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 19:58:44

Galatasaray ligde vites yükseltti

Galatasaray, Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 5 maçını kazanmayı başardı.

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Fuat Çapa'nın takımı Kasımpaşa ile Fatih Terim'in ekibi Galatasaray kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılar 3-0'lık skorla kazandı

Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada Yassine Meriah kendi kalesine, 22. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 41'de yeniden Adem Büyük kaydetti. Forvette şans bulan Adem ligdeki gol sayısını 5 yaptı.

GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE 5. ZAFER

Sarı kırmızılılar, şampiyonluktaki rakipleri Sivasspor, Başakşehir, Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanarak puan tablosunda Fenerbahçe'nin üzerine çıktı.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa 16 puanda kalırken, kazanamama serisi 6 maç oldu. Galatasaray ise 39 puana yükseldi üst üste 5. maçından da zaferle ayrıldı

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray sahasında Malatyaspor'u konuk edecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1- Sivasspor (42)

2- Trabzonspor (41) -1 Maç

3- Başakşehir (40)

4- Alanyaspor (39)

5- Galatasaray (39)

6- Fenerbahçe (38)

7- Beşiktaş (36)

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