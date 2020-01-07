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07 Ocak 2020 Salı 11:33:40 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 11:36:39

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılmak üzere olan Mehmet Ekici'ye talip oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye Fenerbahçe'den Mehmet Ekici transferinde rakip çıktı.

Dış transferde savunma, orta saha ve hücum hattına nokta transferler yapmayı planlayan Göztepe'ye Fenerbahçe'den Mehmet Ekici transferinde rakip çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin görüşmeleri belli bir noktaya getirdiği orta saha oyuncusu için son anda Kasımpaşa da devre girince trafik karıştı.

Süper Lig'de ilk yarıda kötü bir performans sergileyen Kasımpaşa'nın 29 yaşındaki 10 numara için devreye girmesi Göztepe'nin yoluna taş koydu.

Ekici'nin son iki sezondur kariyerini sürdürdüğü İstanbul'da kalmaya sıcak baktığı öğrenilirken Başkan Mehmet Sepil devreye girdi. Ekici'yi ikna etmeye çalışan Sepil, transferi hafta sonuna kadar çözmeyi planlıyor.

Öte yandan Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de uygun şartların oluşması durumunda Mehmet Ekici ile ilgilenebileceklerini aktardı.

(Yeni Asır)

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