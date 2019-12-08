08 Aralık 2019 Pazar 18:21:18 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 18:22:31
Kasımpaşa-Beşiktaş İLK 11'LER
Beşiktaş, Süper Lig'de günün son maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku, Heintz, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita
BEŞİKTAŞ: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak
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