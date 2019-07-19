19 Temmuz 2019 Cuma 16:31:12 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:32:04
Kasımpaşa, Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı
Kasımpaşa, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Aytaç Kara, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”
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