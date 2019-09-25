Kartal'ın kanatları yaralı

GÜNEŞ

SON 15 YILIN EN KÖTÜSÜ

■SÜPER Lig'e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta yeni transferler takıma beklenen katkıyı sağlayamadı. Ligin ilk 5 haftasında bir galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan Siyah-Beyazlılar, son 15 yılın en kötü sezon başlangıcını yaşadı. Yeni transferlerden beklediği performansı alamayan Beşiktaş, saha sonuçlarıyla da taraftarını üzdü. 1-1 biten Medipol Başakşehir maçında tribünlerin Sergen Yalçın diye inlemesi de cabası…

N'KOUDOU&DİABY KAYIP

■KARTAL, yeni kanat oyuncuları N'Koudou ve Diaby'den skor katkısı alamadı. Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur’dan 4 milyon euro bonservisle alınan Fransız N'Koudou 4 lig maçında 254 dakika süre alırken; Sporting Lizbon’dan kiralanan ve 2 maçta 135 dakika sahada kalan Diaby, henüz gol sevinci yaşayamadı. İki futbolcudan Diaby, skor katkısı verememesinin yanı sıra etkisiz futboluyla da taraftarın tepkisini çekti. N’Koudou için ise “Küçük Quaresma yakıştırmaları yapılıyor