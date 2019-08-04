Kartal sakata geldi

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’TA sakat oyuncu sayısının artması can sıktı. Kampın ilk gününden bu yana artan sakatlıklara Udinese maçında Burak ve Medel'in de eklenmesiyle sayı 8’e çıktı. Siyah-Beyazlılar, üç oyuncusunun sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı. Hazırlık maçında sakatlanan G. Gönül’ün el 4. tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve yarın ameliyat edilip, özel bir koruyucu alçıyla idmanlara çıkacağı belirtildi.

BURAK’TA ÇATLAK ÇIKTI

■ UDİNESE maçının ardından ayağında ağrı hisseden Burak Yılmaz dün sabah kontrol için hastaneye götürüldü. Yıldız ismin 5. ayak tarak kemiğinde çatlak oluştuğu ortaya çıktı. Sezon başı da stres kırığını önleme ameliyatı olan tecrübeli golcünün tedavisine başlandı. Kartal, sezonun ilk maçında Sivasspor deplasmanına Burak’tan yoksun çıkabilir. Ayağı çime takılan ve kasık bölgesinde zorlanma hisseden Medel’in ise tedavisine başlandığı ve gerekli görülmesi halinde Şilili'nin yarın MR’ının çekileceği belirtildi.