Kartal’ın kupa hasreti bitiyor

GÜNEŞ

■ TFF’nin olaylı Fenerbahçe maçının tekrar edilmesini kararlaştırması nedeniyle kupayı protesto edip 1 yıl ceza alan Beşiktaş, bugün Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek. Kupa’da aldığı ceza sona eren Kara Kartal, 595 gün sonra bir kupa mücadelesinde sahne alacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Bu karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Erzincan'da oynanacak.

YEDEKLER VE GENÇLER OYNAYACAK

■ SÜPER Lig’de fırtına gibi esen Siyah-Beyazlılar, hem hafta sonundaki zorlu Kasımpaşa maçını düşünecek hem de fazla forma şansı bulamayan genç ve yedek futbolculara şans verecek. Lens, Boyd, Umut, Muhayer, Orkan, Güven, Necip ve Erdem gibi oyuncuların Erzincaspor karşılaşmasında forma giyeceği öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, oyuncularını uyararak, “Bu sezonu mutlaka kupayla tamamlamalıyız. Onun için Türkiye Kupası’nı asla hafife almayacağız. Çifte kupa niye olmasın” dediği öğrenildi.