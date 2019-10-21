Kartal’da deplasman kabusu devam ediyor

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Beşiktaş, Abdullah Avcı ile deplasman galibiyeti hasretini yine bitiremedi. Bu sezon lig ve Avrupa Ligi’nde 5. deplasmanına çıkan Kartal, ilk puanını alsa da yine galibiyete ulaşamadı. Geçen sezon da dahil edildiğinde Siyah-Beyazlı takımın dış sahada kazanamama serisi 7 maça ulaştı. Öte yandan Beşiktaş, Avcı yönetiminde geçen sezona göre 6 puan geride kaldı. Kartal, Güneş ile geçen sezon ilk 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 15 puana ulaşmıştı.