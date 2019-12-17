Kartal’da büyük gol krizi

GÜNEŞ

■ Geçen sezon 25 gol atan Kartal, 2017- 2018'de 23 gol, 2016-2017'de 27 ve 2015-2016'da 34 gol attı. Slaven Bilic'in görev yaptığı 2014-2015'te 25 ve 2013-2014'te 28 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, Samet Aybaba'nın çalıştığı 2012-2013'te ise 15. haftaya kadar 34 gol buldu. Ligde 2011- 2012'de 23 gol atan Siyah-Beyazlı ekip, 2010-2011'de ise fileleri 24 kez havalandırdı. Beşiktaş, 2009-2010'un 15. haftasında ise 17 golde kalmıştı.