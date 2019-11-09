Kartal Avrupa’da çakıldı

GÜNEŞ

■ 2017-18 sezonunda Portekiz’in Porto, Fransa’nın Monaco ve Almanya’nın Leipzig takımlarının bulunduğu Şampiyonlar Ligi grubunda, 14 puan toplayıp namağlup lider çıkarak rekor kıran Beşiktaş, bir alt düzey organizasyon olan UEFA Avrupa Ligi’nde 2 sezondur yerlerde sürünüyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in son sezonundan başlamak üzere Avrupa Ligi’nde başarılı olamayan Siyah-Beyazlılar, son 10 Avrupa Kupası karşılaşmasında 7 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

BU SENE EN KÖTÜSÜ

■GEÇTİĞİMİZ sezon Avrupa’da çok başarısız sonuçlar alan Kartal, Malmö’ye içeride, dışarıda yenilirken, Genk’i evinde yenilip, deplasmanda beraberlik elde etti. Beşiktaş, geçen sezon zayıf rakibi Sarpsborg’u ise hem içeride hem dışarıda yenmişti. Geçen sezon gruplardan çıkamayarak başarısız olan Siyah-Beyazlılar, bu sezon ise daha da kötü performans sergiledi. Slovan Bratislava’ya deplasmanda 4-2 yenilen Beşiktaş, evinde Wolverhampton, iki maçta da Braga’ya mağlup olarak, Avrupa’da büyük hayal kırıklığı yarattı.