26 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 23:46:41
Kartal’a yeni Ozzie’ler gelecek
BEŞİKTAŞ’TA başkan Ahmet Nur Çebi’nin danışmanlığı görevine getirilen İbrahim Altınsay, ilk raporunu verdi.
GÜNEŞ
■ Altınsay’ın ilk raporu, “Feda dönemindeki gibi genç ve yetenekli oyunculara yönelmeliyiz” şeklinde oldu. Özellikle İngiltere Premier Lig’i iyi takip eden Altınsay’ın, devre arası için Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan gibi genç ve yetenekli gurbetçi isimleri başkan Çebi’ye önerdiği öğrenildi. Ocak ayında bu şekilde en az 2 transferin yapılacağı ifade ediliyor.
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