Kartal’a yeni Ozzie’ler gelecek

GÜNEŞ

■ Altınsay’ın ilk raporu, “Feda dönemindeki gibi genç ve yetenekli oyunculara yönelmeliyiz” şeklinde oldu. Özellikle İngiltere Premier Lig’i iyi takip eden Altınsay’ın, devre arası için Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan gibi genç ve yetenekli gurbetçi isimleri başkan Çebi’ye önerdiği öğrenildi. Ocak ayında bu şekilde en az 2 transferin yapılacağı ifade ediliyor.