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15 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 23:19:58

'Kartal’a büyülendim'

Beşiktaş’ın kendisini ilk görüşte etkilediğini söyleyen Boşnak asıllı Sırp yıldız, Büyüklüğü ve gelenekleriyle beni büyüleyen bir kulüpteyim. Taraftarlarımız muazzam, imkanlarımız kusursuz. Futbolu burada bırakmak isterimdiye konuştu.

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ'IN Sırbistan Milli Takımı'nda forma giyen futbolcusu Adem Ljajic, geldiği günden beri Siyah-Beyazlı takımın kendisini büyülediğini belirterek, “Futbolu burada bırakmak isterim” dedi. Milli takım kampında bulunan Ljajic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak sezona kötü başladıklarını belirterek, ne kendi ne de takım performansından memnun olduğunu dile getirdi. Ljajic, kazandıkları son Aytemiz Alanyaspor maçının kendileri için bir dönüm noktası olması temennisinde bulundu.

FORMSUZLUK İTİRAFI

 ■ ADEM Ljajic, formsuz olduğunu da kabul ederek, “İlk maçlardaki zayıf oyunumun farkındayım ve sorumluluğu üstleniyorum. Daha iyisini yapmalıyım ve yapabilirim. En önemlisi kendime inanmam” diye konuştu. Milli arayı Beşiktaş'taki hedeflerine odaklanmak için fırsata çevireceğini kaydeden yıldız orta saha, “Takım olarak hep birlikte bu krizden hızlıca çıkacağımıza inancım tam. İyi bir kadromuz var. Yeni bir sisteme geçtik ve sistem oturduğunda her şey bizim için daha iyi olacak” ifadelerini kullandı

İSTANBUL HARİKA ŞEHİR

 ■ KARİYERİNİ Beşiktaş'ta sonlandırma olasılığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Ljajic, “Neden olmasın? İstanbul harika bir şehir. Beşiktaş, beni ilk görüşte etkileyen, büyüklüğü ve gelenekleriyle büyüleyen bir kulüp. Taraftar muazzam, İmkanlarımız kusursuz. Futbolu burada bırakmak isterim” İfadelerini kullandı. Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın kendisine çok yardımcı olduğunu kaydeden Ljajic, Vida benden daha uzun süredir Beşiktaş'ta. Ne zaman ihtiyacım olsa yardım etmeye hazır oldu” dedi.

AVRUPA’DA DA ÜMİTLİYİZ

 ■ SÜPER Lig'in kendileri için UEFA Avrupa Ligi'nden daha önemli olduğunu belirten Ljajic, “Lige kötü başlasak da üst sıralardaki takımlardan çok geride değiliz. Hedefi miz şampiyon olmak, ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir saygıyı hak eden büyük rakipler” değerlendirmesinde bulundu. Ljajic, Avrupa Ligi'nde de kendileri için henüz hiçbir şeyin bitmediğini vurgulayarak, Braga maçını kazandıkları takdirde grupta ilk iki sıra için ciddi bir fırsat yakalayacaklarını söyledi.

FİORENTİNA'YI SEVİYORUM

■ İTALYA’'nın Fiorentina takımının kendisinde özel bir yere sahip olduğunun altını çizen Ljajic, “Fiorentina benim yurt dışındaki ilk takımım. Orada harika yıllar geçirdim. Çok güzel hatıralarım var. Bir gün Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kalırsam, Fiorentina'ya gitmek isterdim” şeklinde konuştu.

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