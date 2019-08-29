Kartal 4 koldan transfer için bastırıyor!

GÜNEŞ

ÖNCELİK FORVETTE

■ BEŞİKTAŞ, transfer sezonunun bitmesine 5 gün kala, yapacağı transferler için büyük bir çaba harcıyor. Sportif direktör Ali Naibi, en az 3 futbolcu daha kadroya katabilmek için çalışıyor. Burak Yılmaz’ın sakatlığında forvet arayan Siyah-Beyazlılar İtalyan ekibi Lazio’dan Ekvadorlu forvet Felipe Caicedo için teklif yaptı. İlk teklifi reddedilen Kartal, yeni bir fiyat daha verip şartları zorlama kararı aldı. Diğer bir aday ise İngiliz ekibi Huddersfield’den Mounie.

MOUNİE’DE RAKİP SCHALKE

■ SİYAH-Beyazlılar, Alman ekibi Schalke 04’ün de talip olduğu Beninli oyuncu Steve Mounie için girişimde bulundu. Schalke’nin hocası David Wagner’in daha önce birlikte çalıştığı oyuncuyu mutlaka kadrosunda görmek istediği öğrenildi. 2017’de Montpellier’den Huddersfield’a transfer olan Mounie, kariyerinde daha önce Nimes ve Montpellier takımlarında forma giydi. 1.90 boyundaki Mounie, geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 31 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

MEDEL’İN YERİ DOLACAK

■ BEŞİKTAŞ Bologna’ya giden Medel’in yerini doldurmak için bir çok oyuncuyu gündemine aldı. Lille’den Brezilyalı Thiago Maia ile söz kesen Kartal, kiralama teklifi yaptığı Mario Lemina için İngiliz ekibi Southampton’dan haber bekliyor. Bu transferlerin gerçekleşmemesi ihtimaline karşın alternatif isimlerle de temasa geçen Beşiktaş, Arsenal’de yeteri kadar forma şansı bulamayan Mısırlı önlibero Elneny için de nabız yokluyor.