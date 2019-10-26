26 Ekim 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 20:51:49
Karius’un yerine Fabri
BEŞİKTAŞ’ta gelecek sezon kesinlikle Alman kaleci Karius ile devam edilmeyecek.
GÜNEŞ
■ Siyah-Beyazlılar’ın kiralık kontratı sonrası oyuncu için kulübü Liverpool ile görüşmeyeceği öğrenildi. Yeni yönetimin, Karius’un yerine Fulham’la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek eski kalecisi Fabri’yi getirmek istiyor. Şu an Mallorca’da kiralık oynayan ancak yedek kulübesine demirleyen Fabri’nin de Beşiktaş’a gelmek istediği belirtildi.
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