Karius’un yerine Fabri

GÜNEŞ

■ Siyah-Beyazlılar’ın kiralık kontratı sonrası oyuncu için kulübü Liverpool ile görüşmeyeceği öğrenildi. Yeni yönetimin, Karius’un yerine Fulham’la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek eski kalecisi Fabri’yi getirmek istiyor. Şu an Mallorca’da kiralık oynayan ancak yedek kulübesine demirleyen Fabri’nin de Beşiktaş’a gelmek istediği belirtildi.