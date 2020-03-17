Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli

Hemen hemen tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde bulunan yabancı futbolcuları da etkiledi. Ancak Karius gibi Türkiye'yi diğer ülkelerden daha güvenli bulan futbolcular da var.

Galatasaray derbisi öncesi yapılan toplantıda konuşan Alman kaleci, takım arkadaşlarını rahatlatan sözler sarf etti.

"TÜRKİYE, ALMANYA'DAN DAHA GÜVENLİ"



Türkiye'de güvende olduklarını söyleyen 26 yaşındaki file bekçisinin, "Kendimi bu ülkede güvende hissediyorum. Kız arkadaşım Sophia'yı da İstanbul'a getirmeyi planlıyorum. Burada Almanya'dan daha güvende olur" dediği belirtildi.