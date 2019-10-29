29 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 09:27:39
Karius kaleyi kapattı
SÜPER Lig’in ilk 6 haftasında çok kötü bir performans sergileyen ve adeta yerlerde sürünen Beşiktaş, son 3 maçta özellikle savunmada toparlandı.
GÜNEŞ
■ İlk 6 haftada kalesinde 12 gol görerek sadece 5 puan toplayabilen Siyah-Beyazlılar, son 3 haftada adeta dirildi. Son 3 haftada 7 puan alan Kara Kartal, kaleci Karius’un koruduğu kalesinde ise hiç gol görmedi. Necip’in ters kafa vuruşunda dikkatiyle alkış alan Karius, Beşiktaş’ın istemesi halinde takımda kalacağını açıklamıştı.
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