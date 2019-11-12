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12 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 23:39:15

Karius’a yeşil ışık

Beşiktaş’ta sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Karius’un takımda kalıp kalmayacağı belirsizdi. Son 5 haftadaki performansı sonrası yönetim ve teknik heyetin Kairus’un takımda kalması yönünde fikir birliğine vardığı öğrenildi.

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’TA Karius sevinci yaşanıyor. Çaykur Rizespor maçında Rodallega’nın müthiş kullandığı frikiği kurtaran Alman kaleci, taraftarların gönlünde taht kurdu. Antalyaspor maçında da uzatmada Serdar Özkan’ın gollük vuruşunu ayaklarıyla önleyip takımını zafere taşıyan Loris Karius, son 5 maçta 1 gol yiyerek Beşiktaş kariyerinin en formda dönemini yaşıyor. Başarılı file bekçisinin iyi oyunu, teknik heyet ve yönetimde Karius hakkındaki olumsuz düşünceleri de sildi attı. Artık Karius’un kalması konuşulmaya başlandı.

TEKNİK HEYET RAPOR VERECEK

■ İLK geldiği günlerde takıma aidiyet duymadığı Şenol Güneş tarafından da dile getirilen Karius, artık en çok konsantre olan oyunculardan biri haline geldi. Tüm bunların ardından, Alman kalecinin sezon sonuna kadar performansının takip edilmesi kararlaştırıldı. Teknik heyetin sezon sonunda olumlu rapor vermesi halinde yönetim, oyuncunun bonservisinin bulunduğu Liverpool ile masaya oturacak. İngiliz kulübünün, Karius’u gelecek yıllar için düşünmüyor olması Beşiktaş için avantaj olacak.

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