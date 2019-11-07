Kardeşler tepkisi

GÜNEŞ

■ Kardeşler, Göztepe-Malatyaspor maçında düdük çalacak. Sarı-Lacivertli taraftarlar, bu karara sosyal medyada tepki gösterdiler. Bu arada Trabzonspor’un hedef aldığı tecrübeli hakem Fırat Aydınus ise 11. haftada MHK tarafından saha hakemi olarak görevlendirilmedi. Aydınus bu hafta Başakşehir-Ankaragücü maçının VAR hakemi olarak görev yapacak.