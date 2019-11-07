07 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 23:20:44
Kardeşler tepkisi
MERKEZ Hakem Kurulu, Fenerbahçe’nin, 1-0 yenildiği Kayserispor maçındaki kararları nedeniyle tepki gösterdiği Arda Kardeşler’e bu hafta da görev verdi.
GÜNEŞ
■ Kardeşler, Göztepe-Malatyaspor maçında düdük çalacak. Sarı-Lacivertli taraftarlar, bu karara sosyal medyada tepki gösterdiler. Bu arada Trabzonspor’un hedef aldığı tecrübeli hakem Fırat Aydınus ise 11. haftada MHK tarafından saha hakemi olarak görevlendirilmedi. Aydınus bu hafta Başakşehir-Ankaragücü maçının VAR hakemi olarak görev yapacak.
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