'Karara saygı duyarım'

GÜNEŞ

■ G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV’ye yaptığı açıklamada gündemi değerlendirdi. Birbirinden önemli açıklamalar yapan Cengiz, “İbra edilmediğimiz anı ve geceyi hiç unutmuyorum. Biz kazık çakmadık. Biz bir sevdanın peşindeyiz. Duygularımı iyi hatırlıyorum. Ayrılabilirdim, bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım. Bıraksaydım 'Kaçtı' denecekti. Acıyı, bal eyledik” şeklinde konuştu.

MUHALEFET GİTMEMİ İSTİYOR

CENGİZ şöyle devam etti: “ Seçime gitmeyeceğim' demedim. 'Gündemimde seçim yok' dedim. Mahkeme derse, 'Seçime gideceksiniz ve Mustafa Cengiz aday olamaz' ne diyebilirim? Başım, gözüm üstüne. Mahkemelerde koşturmak istemiyorum. Yoruldum. Mahkeme karar verir biz uyarız. Biz G.Saray’a hizmet etmeye çalışıyoruz. 20 ayda 3. kez seçime gideceğiz, insaf. Muhalefet gitmemi istiyor.”

DİVAN KALBİMİZİ KANATIYOR

■ DİVAN’DA yapılan eleştirilerin hakaret boyutuna ulaştığını da vurgulayan Cengiz, “Divanda bizim kalbimizi kanatıyorlar. Ben hata yaptımsa imza toplayabilirsiniz. Ben böyle bir sürtüşme istemiyorum. Ben bugün varım yarın yokum. Buranın sahibi değilim. Galatasaray Başkanına herkes saygı duymak zorunda. Florya ve Riva kırmızı çizgimiz. Florya’yı geri alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.