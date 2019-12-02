Karaman'ın Sturridge'i oynatmaması kafalarda soru işareti bıraktı

TM Dijital Haber Merkezi

Dün oynanan Galatasaray maçının 50.dakikasında 1-0 öne geçtikten sonra rakibin defans zafiyetlerini iyi kullanamayan ve skoru artıramayan Trabzonspor’da Ünal Karaman’a tepkiler sürüyor.

TERİM DONK'U İLERİYE YOLLADI GALATASARAY DEFANSI ORTA SAHAYA KADAR ÇIKARDI

Alexander Sörloth’un attığı golden sonra defans hattını bir hayli öne çıkaran, hatta Donk’u ileri yollayıp 3’lüye dönen Fatih Terim’in bu hamlesinden yararlanamayan Ünal Karaman’ın oyunu okuma konusunda sınıfta kaldığı belirtilirken, tecrübeli teknik adamın Sturridge’i hiç düşünmemesi taraftarları resmen çileden çıkardı. Galatasaray’da Marcao, Nagatomo ve Mariano’nun orta sahaya kadar gelmesi, N’Zonzi’nin ağır kalması bordo mavili ekipte gözleri Sturridge’i çevirirken, Ünal Karaman’ın 90 dakikayı 2 değişiklikle bitirip İngiliz yıldızı hiç kullanmaması kafalarda soru işareti bıraktı.