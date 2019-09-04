Karaman'dan Avdijaj'a fırça

GÜNEŞ ÖZEL | KAMİL ANAHAR

İlk yarıda özellikle müsait pozisyondaki Nwakaeme yerine topu kaleye vuran ve takımını mutlak bir golden eden genç oyuncuya Karaman’ın “Bu kadar bencillik yapılmaz. Arkadaşına top versen gol olacak. Neden bunu yapmadın. Burada bir ekibiz. Kendine oynamayacaksın. Bu takımda kimse kendine oynayamaz. Bir daha yaparsan forma şansı bulamazsın” dediği belirtildi.