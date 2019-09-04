04 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 22:57:46
Karaman'dan Avdijaj'a fırça
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, 1-1 biten Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasında Avdijaj’ı fırçaladı.
GÜNEŞ ÖZEL | KAMİL ANAHAR
İlk yarıda özellikle müsait pozisyondaki Nwakaeme yerine topu kaleye vuran ve takımını mutlak bir golden eden genç oyuncuya Karaman’ın “Bu kadar bencillik yapılmaz. Arkadaşına top versen gol olacak. Neden bunu yapmadın. Burada bir ekibiz. Kendine oynamayacaksın. Bu takımda kimse kendine oynayamaz. Bir daha yaparsan forma şansı bulamazsın” dediği belirtildi.
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