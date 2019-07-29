Karaman: Yusuf benim pırlantam

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, hafta içi yapılan akşam idmanı sonrası Yusuf Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu bazı genç futbolcular şut çalışması yaparken, ertesi gün maç oynayacak olmaları sebebiyle oyunculardan antrenmanı sonlandırmalarını istemişti. Buna tepki gösteren Yusuf, “Ekstra antrenman yapmazsak biz daha nasıl gelişeceğiz” diyerek hocası Karaman'a sitem etmişti. Yaşanan bu olayın ardından Karaman, konuya açıklık getirdi.

BİZE HUZUR VERSİNLER

■ BAŞARILI çalıştırıcı, “Yusuf benim kardeşim, değerlim, pırlantam. Bunlar bu camiada büyümüşler, formalarını giyiyorlar. Transfer olsalar dahi bu kulübe milyon eurolar kazandırarak gidecekler. Ağır bir antrenman temposundan geçiyoruz. Bu antrenman planlamasını sezon başından itibaren yetkin hocalarımızla yapıyoruz. Şiddetli geçen antrenmanlar sonrası müsabaka oynuyorsanız o oyuncuyu kollamak zorundasınız. 'camiayı seviyoruz' diyorlarsa bıraksınlar ve huzur versinler” dedi.