19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:47:04 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:58:48
Karaman topu kontrol etmek isterken yere düştü
Trabzsonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa maçında kenara gelen topu yakalamak isterken dengesini kaybetti ve kendini yerde buldu.
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında İstanbul'da Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Mücadelenin 80. dakikasında kulübeye doğru havadan yönelen topu eliyle yakalamak isteyen Trabzsonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bir an dengesini kaybetti ve kendini yerde buldu. (İHA)
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