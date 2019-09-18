Karaman: 'İşimizin zor olduğunu biliyoruz'

Maçın oynanacağı Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Saygın bir takımla oynamak ve İspanya'da olmak bizlere ayrı bir heyecan ve mutluluk veriyor. " değerlendirmesinde bulundu.



Trabzonspor Teknik Direktörü, "Hem bizim hem de rakip için oldukça zor bir müsabaka. Ne kadar disiplinli bir takım da olsun mutlaka zor duruma düşecektir, hata yapacağı pozisyon olacaktır. Biz buna hazırlandık. Zor bir maç olacak ama asla umutsuz değiliz. Kendimize yakışan oyunu oynayalım gerisini zaten göreceğiz." diye konuştu.



"Hangi pozisyonda olduğumuzu görmek için iyi bir test olacak." diyen Karaman, "Grupların en zayıfı olan 4. torbadan buraya geldik. Bizim tarzımızdaki takımların Avrupa'da her daim olması gerekiyor. Biz bunun içerisinde mücadelemizi vereceğiz. Biz dünya karmasıyla da oynasak kendi gücümüzle oynayacağız. Hiç olmaz denilen bir maç kazanılabilir. Ben Barcelona'yı yendiğimizde futbolcuydum. Kimse sizde var olmayanı istemiyor. Biz olabildiğince iyi hazırlandık. Bize yakışan bir oyun hedefliyoruz daha sonra da alacağımız puan veya puanlarla ülkemize dönmek istiyoruz." dedi.



Eksik futbolcuların farkında olduklarını ama mevcut kadronun neler yapabileceğini, oyuncuların karakterini ve yüreğini iyi bildiklerini kaydeden Karaman, "Biz geçen seneden idmanlıyız. Geçen seneden beri çok acı yaşadık ve kentimizin insanının da özelliği olan karakterimiz bizi güçlü tuttu. Dış baskılar kendi içinde kalacaktır. Biz buna inanıyoruz. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.



Karaman, Getafe karşısında hangi oyuncuları oynatacağıyla ilgili soruları ise cevapsız bırakarak, "Buraya gelen her futbolcunun oynama şansı var. Liste hazırlandığında görürsünüz." şeklinde konuştu.