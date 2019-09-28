Karadeniz'de zor gece

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KAYBEDEN YARA ALIR

DERBİ haftasındaki zorlu karşılaşmada, Trabzonspor ile Beşiktaş Medical Park Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’daki karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Ligde 5 maçta 6 puan toplayan Fırtına, saha ve seyirci avantajını kullanarak Kartal’ı yenip yeniden çıkış yakalamayı istiyor. 5 puanı bulunan Beşiktaş ise kötü gidişatı durdurmak için 3 puanı hedefliyor. Siyah-Beyazlı ekipte alınacak bir mağlubiyet teknik direktör Abdullah Avcı’yı tartışmaya açabilir.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

ÇEKİŞMELİ geçmesi beklenen maçta her iki takımın da çok sayıda eksiği bulunuyor. Trabzonspor’da sakatlıkları devam eden Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Sivasspor kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almayan İngiliz forvet Daniel Sturridge'nin ise bugün kadroda yer alması bekleniyor. Kartal’da ise cezalı olan Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.