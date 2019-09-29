Kara Kartal'ın deplasman kabusu

Gunes.com.tr

Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dış sahada 1 maç yapan Siyah-Beyazlılar, bu mücadelelerden galibiyet çıkaramadı. Beşiktaş, ligde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 3-2 mağlup olurken, Avrupa'da Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybetti. Siyah-Beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 gol yerken 4 kez fileleri havalandırabildi. Bu arada Siyah-Beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig'inde şu ana kadar oynadığı 6 maçın 5'inde gol yedi.