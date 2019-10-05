Kara Kartal’ın hayati virajı

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de 16. sırada bulunan, Avrupa Ligi’nde iki maçı da kaybeden Beşiktaş, Ekim ayı içinde hayati maçlar oynayacak. Yarın sahasında lider Alanyaspor’u konuk edecek olan Kartal, bu maçtan 3 puan çıkaramazsa, kapanması zor bir yara alacak. Ardından milli ara verilecek ve sonrasında Ankaragücü deplasmanına çıkılacak. Bu maçtan 1 gün sonra ise Kartal yeni başkanını seçecek. Camiaya yeni soluk getirmesi beklenen seçimin ardından Beşiktaş, Braga ve Galatasaray’ı ağırlayacak.

YENİ YÖNETİM, YENİ HAVA

■ BEŞİKTAŞ’ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimde göreve gelecek yeni yönetimin takıma bambaşka bir hava estirmesi bekleniyor. Projeleriyle gelecek olan yeni başkan ve yönetimin, derbi öncesi camianın kenetlenmesi için motivasyon kaynağı olacağı dile getiriliyor. Siyah-Beyazlı yöneticiler ise takımdaki olumsuz gidişata çare bulmaya çalışıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yapacak olan yöneticiler, Alanyaspor maçının kazanılması gerektiğini iletecek.