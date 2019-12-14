Kaptan Sivas’ta sahada

GÜNEŞ

■ PAZAR günü lider Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak F.Bahçe’de Emre Belözoğlu sevinci yaşanıyor. Son iki gündür antrenmanlara çıkmayan 39 yaşındaki kaptanın bir sakatlığının bulunmadığı, fiziksel gücünü Sivasspor maçına saklama amacıyla takım idmanlarında yer almadığı öğrenildi. Yaşı gereği hafta içi idmanlarında kendini riske etmeyen Emre, teknik direktör Ersun Yanal’ın özel izniyle çalışmalarını daha düşük tempoda geçiriyor.

BERABERLİK DE KÖTÜ DEĞİLDİR

■ SİVAS’IN 5 puan gerisinde bulunun Sarı-Lacivertliler’de Moses ve Mevlüt dışında eksik bulunmuyor. Maça ilk 11’de başlaması beklenen Emre Belözoğlu zorlu randevuyu şu sözlerle değerlendirdi: “Önümüzde 9 puan var hepsine talibiz. Sivas'a maçı kazanmaya gideceğiz. Bizim için önemli olan sezon sonunda lider olmak. Beraberliğe sevinecek durumda değiliz ama deplasmanda kaybetmemek de değerlidir. İnşallah orada kazanıp ligin sonu için konumumuzu perçinleyeceğiz.”