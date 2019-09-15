Kaptan iflas etti

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE’YE Alanyaspor deplasmanı öncesi kaptan Emre Belözoğlu’ndan üzücü haber geldi. 39 yaşındaki orta saha oyuncusu kritik deplasmanda takımdaki yerini alamayacak. Sezona etkileyici bir başlangıç yapan ve hem Sarı-Lacivertli takımda hem de A Milli Takım’da ilk 11’de forma giyen Emre’nin vücudu, bu tempoyu daha fazla kaldıramadı. F.Bahçe sağlık ekibi, bel ağrılarından şikayet eden kaptanı tedbir amaçlı dinlendirmeleri gerektiğini teknik ekibe iletti.

RAMİ RİSKE EDİLMEYECEK

■ AŞIRI zorlanmaya ve yorgunluğa bağlı metabolik sorunlar yaşayan Emre’nin yerine Tolga Ciğerci’nin forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın 11’e yazdığı ilk ismin ise Luiz Gustavo olduğu öğrenildi. Brezilyalı yıldızına kavuşan Yanal, stoperde Zanka’nın yanında yeni transfer Adil Rami’ye şans vermek istese de Fransız futbolcuyu tam hazır olmadan oynatıp riski almak istemiyor. Yanal’a yakın kaynaklar Jailson’un formaya daha yakın olduğu bilgisin verdi.