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19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:24:02 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:24:40

Kaptan Emre Belözoğlu'nun muhteşem dönüşü

Fenerbahçe'ye 4 yıl aradan sonra geri dönen Emre Belözoğlu, performansıyla dikkat çekti.

İşte Emre Belözoğlu'nun dikkat çeken performansı:

Fenerbahçe'nin yeni kaptanı 5. dakikada kazanılan penaltı öncesi Max Kruse'ye verdiği tek ve hızlı pas ile dikkat çekti. Max Kruse, henüz topla buluşamadan ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

12'DE PENALTI KAZANDIRDI

Emre Belözoğlu, 12. dakikada ise cezas sahası içerisinde Raman Chibsah'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

VEDAT MURIQI'YE ASİSTİ YAPTI

Fenerbahçe'nin ikinci golü bulduğu 17. dakikada Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi'ye asisti yapan isim oldu. Uzun pasla Vedat Muriqi'yi ceza sahası içerisinde topla buluşturan Emre, golü hazırlayan isim olarak dikkat çekti.

24'TE ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU

Emre Belözoğlu, 24. dakikada ise penaltı noktasından farkı 3'e çıkardı. Emre Belözoğlu, sol yan filelere yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

1.542 GÜN SONRA KADIKÖY'E GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'ye 4 sezon aradan sonra dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, bin 542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, daha önce Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-2015 sezonu son haftasında 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında giymişti.

Emre, 4 yılı aşkın bir süre sonra Fenerbahçe formasını Gazişehir Gaziantep maçında terletti.

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