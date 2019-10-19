Kaptan dümene geçiyor

GÜNEŞ

■FENERBAHÇE’YE her geçen gün sakat oyuncularından müjde geliyor... Milli arada Hasan Ali, Garry Rodrigues ve Victor Moses’a kavuşan Sarı-Lacivertliler, Emre Belözoğlu’ndan gelen haberle sarsılmıştı. Arnavutluk karşılaşmasında sakatlanan tecrübeli futbolcu, beklenenden erken döndü. Emre’nin dün yapılan tedavisinin ardından takımla birlikte çalışması, özellikle teknik direktör Ersun Yanal’ın yüzünü güldürdü.

YÜZDE 51 SAHADA OLACAK

■ ÖĞRENCİSİYLE bir süre şakalaşan ve ortalığı kahkahaya boğan Yanal, ardından Emre ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcının kaptana “Ağrıların var mı durumun nedir?” diye sorduğu Emre’nin ise “Ağrılarım azaldı. Denizlispor maçında bir aksilik olmazsa oynayabilirim” yanıtını verdiği öğrenildi. Emre’nin son durumu maç saatinde belli olacak. Ancak kaptanın forma giyme ihtimalinin %51 olduğu belirtildi.