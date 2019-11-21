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21 Kasım 2019 Perşembe 09:23:05 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 09:57:41

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü Genel Sekreteri Saadet Sarı: İmamoğlu'na dava açıp çekileceğiz

"Bilet alacak paramız yok. Beylikdüzü’nde bize vebalı gibi davranıyorlar. Ekrem Bey herkesi uyarmış. Bizi bu hale sokan İmamoğlu, Tuncay Yılmaz ve Murat Ongun’a dava açacağız. İki maça çıkıp çekiliriz."

KADINLAR CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu’nda Slovakya’nın Slavia Bratislava takımıyla karşılaşacak olan Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ta kriz iyice büyüyor. Bahis sitelerinden gelecek parayı almak için başka bir banka hesabı açan kulüp yetkilileri bunda başarılı olamadılar. Bu para alacaklarından dolayı kulübü icraya veren beş oyuncuya gitti. 3 Aralık’ta Avrupa maçı için Slovakya’ya gitmesi gereken kulübün bir tane bile bilet alacak parası yok. İmamoğlu tarafından takıma sponsor yapılan Kameroğlu fi rma yetkilileri de bu sıkıntıya duyarsız davranınca, takım ortada kaldı. Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü Genel Sekreteri Saadet Sarı, yaşanan sıkıntılarla ilgili şunları söyledi:

EV KİRASINI BİLE ÖDEYEMEDİK

“Şu anda kasada bir lira yok. Bazı oyuncular için ev kiralamıştık. Kiraları ödeyemeyince kızları evden çıkarmak zorunda kaldık. Onları burada bir otele yerleştirdik. Beylikdüzü’nde kime gitsek bizden kaçıyor. Sponsor firma dahil kimse bizimle bir araya gelmek istemiyor. Bize vebalı muamelesi yapıyorlar. Beylikdüzü’nde kimse bize yardım etmek istemiyor. Biz de bütün ümidimizi bahis  şirketlerinden gelecek olan 100 bin TL’ye bağlamıştık. Oyuncularımızın alacaklarından dolayı icralık olunca kendimizce ikinci bir hesap açtık. Ancak Dernekler Masası’nda kaydımız olduğu için bunda da başarılı olamadık. Oradan gelen paraya da el koyuldu.

SLOVAKYA’YA GİDEMEYECEĞİZ

Kadınlar CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller turu için 3 Aralık tarihinde Slovakya’ya gitmemiz gerekiyor.Slovak kulübünün yetkilileri bizi karşılamak için uçak saatimizi soruyor. Biz onlara bilet alamadığımızı, gelemeyebileceğimizi söyledik. Bize yardımcı olabileceklerini söyleseler de bunu kabul etmeyeceğimizi söyledik. Maçın oynanmasına 13 gün var ama biz daha maça çıkıp çıkamayacağımızı bilemiyoruz. Ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Böyle giderse bir iki maçı ancak çıkarırız. Ligden çekilmek zorunda kalacağız. Avrupa maçına çıkamazsak bir ceza da alacağız. Bizi bu duruma düşürenlerden davacı olacağız. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Tuncay Yılmaz ve Murat Ongun’a dava açacağız.”

(Akşam)

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