Kalinic’te 4 rakip

GÜNEŞ

■ FORVET hattına bir takviye daha yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Atletico Madrid’in Hırvat yıldızı Nikola Kalinic’i gözüne kestirdi. Ancak Sarı-Lacivertliler’in istediği tecrübeli golcüye İtalya’dan dört talip çıktı. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Atalanta’nın yanı sıra Fiorentina, Bologna ve Sampdoria da oyuncuyu için devreye girdi. Fenerbahçe elini çabuk tutmak için temaslarını sıklaştırdı. Transfer önümüzdeki hafta için netlik kazanacak.

JOE HART DA LİSTEDE

■BU sezon başında A.Gücü’nden Altay Bayındır’ı kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, bir kaleci daha almak için harekete geçti. Ersun Yanal’ın Altay’ı tecrübesiz görmesi ve Harun’un da istenilen performansı sergilememesinin ardından Fenerbahçe, Burnley’nin İngiliz eldiveni Joe Hart’ı gündemine aldı. Ada ekibiyle sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki kaleci için Fenerbahçe’nin 3 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.