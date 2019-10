Kaliforniya'daki yangın LeBron James'i evinden etti

LeBron James, twitter hesabından ailesiyle birlikte korku dolu anlar yaşadığını duyurdu. Yıldız basketbolcu "Evimizi acilen boşaltmak zorunda kaldık. Ailemle kalacak başka bir yer bulduk. Bölgedekiler ve itfaiye ekipleri için dua ediyorum." mesajlarını paylaştı.

6 gündür söndürülemeyen yangın nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 200 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı.

I 🙏🏾 for all the families in the area that could be affected by these 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 now! Pretty please get to safety ASAP