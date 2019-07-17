Kagawa heyecanı

GÜNEŞ

■ KİRALIK olarak geldiği Beşiktaş’ta taraftarların sevgilisi haline gelen Japon 10 numara Shinji Kagawa, yeniden Siyah-Beyazlı takımla sözleşme imzalamak üzere. Beşiktaş’tan İspanya’da kulüp bulmak için ayrılan ancak istediği şartları bulamayan Kagawa, Borussia Dortmund’un alt lig ekiplerinden Schweinberg ile oynanan hazırlık maçında sonradan oyuna girip 1 gol atmayı başarmıştı. Ancak Kagawa, dün kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

■ TAKIMDAN ayrılmasına rağmen, futbol direktörü Ali Naibi’nin Japon orta saha ile iletişimi koparmadığı ve Kagawa’yla yaptığı görüşmelerde, “Sana kapılarımız her zaman açık. Seni tamımızda yeniden görmek isteriz. Ayrıca Borussia Dortmund’dan bonservisini alırsan bu transfer daha da kolaylaşır” dediği öğrenildi. Kagawa, Dortmund’un kendisini ABD kampının kadrosuna almamasının ardından Beşiktaş’ın teklifini kabul etti.

KULÜBÜNÜ İKNA EDECEK

■ KAGAWA, Kartal’ın 1,5 milyon euroluk teklifi kabul ettikten sonra Borussia Dortmund ile iletişime geçerek bonservisinin ücretsiz olarak verilmesini talep etti. Dortmund’un, uzun süre kendisine hizmet eden ve önemli başarılarında etkisi olan Kagawa’yı serbest bırakmak konusunda sorun çıkarmayacağı bildirildi. Kagawa’nın, kulübüyle sorunlarını çözüp, Beşiktaş ile kısa süre içinde 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.