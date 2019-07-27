'Kafamda tereddüt yok'

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ'IN Alman file bekçisi Loris Karius, basın toplantısı düzenledi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın geriden oyun kurmasını istediğini belirten Karius, “Geçen sezonun oyun planı içerisinde o böyle bir opsiyonunuz yoktu. Bazen çok kolaya kaçarak oyun kurmaya çalışıyorduk. Liverpool'da da aşağı yukarı aynı durum vardı geriden oyun kurma açısından, orada çok aktiftim. Bu da benim için iyi bir şey çünkü takıma katkımı artıracağım” dedi.

TEK ARZUM ŞAMPİYONLUK

■ GEÇEN sezon kendini mutsuz hissettiği dönemler olduğunu açıklayan yakışıklı kaleci, “Ben buraya 2 sezonluk bir imza attım ve başından beri niyetim çok açıktı. Şu anda burada çok mutluyum. Yeni bir teknik ekiple çalışıyoruz, bu da büyük şans. Hedefimiz ligde şampiyonluk yaşamak. Avrupa'da da hedefimiz, geçen sezon gittiğimiz yerden daha ilerilere gitmek. Bu konuda kafamda bir tereddüt yok” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ŞENOL HOCA’YI UNUTTU BİLE

■ A MİLLİ takıma giden teknik direktör Şenol Güneş'in kendisi için söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine ise 26 yaşındaki kaleci şunları söyledi: “Buna çok katılmıyorum. O benim için yeni bir motivasyon kaynağı olmamıştı. Oradaki dediğim şey; hocanın benimle direkt konuşmasını tercih ederdim. 10 aylık süreçte sadece bir kez konuşma yapmıştık. Bunu düşünmüyorum artık. Mesele haline gelmesini anlayamamıştım. Şu an yeni bir dönem var ve buna odaklanıyorum.”