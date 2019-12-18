Kadro dışı bırakıldı talipleri arttı! G.Saray'a N'Zonzi piyangosu!

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Ankaragücü maçından önce Fatih Terim’in aldığı kararla kadro dışı kalan ve Galatasaray’dan ayrılmak için gün sayan N’Zonzi’nin talipleri artıyor.

ROMA İSTEMİYOR

Roma’dan kiralık olarak gelen, hatta sözleşmesine satın alma opsiyonu konan Fransız orta sahayı Torino ve Lyon’dan sonra Everton’ın da istediği belirtilirken oyuncunun ülkesine dönmeye daha sıcak baktığı ifade edildi. Sarı kırmızılı kulüpte 15 maçta sadece 1 asist yapan ve Ankaragücü maçından önce kendisini 11’de görmediği için kibirli davranışlarıyla Fatih Terim’in tepkisini çeken 31 yaşındaki futbolcu eşyalarını toplarken, Paulo Fonseca’nın N’Zonzi’yi takımında görmek istemediği ve Sportif Direktörü Gianluca Petrachi’ye düşüncesini ilettiği kaydedildi.