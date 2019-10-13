Kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e Boluspor'dan destek

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajı Almanlarda rahatsızlık uyandıran 2. Bundesliga takımlarından St. Pauli'de forma giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e sahip çıktı.



Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı ile görüştüğünü belirterek, 25 yaşındaki futbolcuyu Boluspor'a davet etti.



Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan askerlere başarılar dileyen Ümit, şunları kaydetti:



"Almanya'nın St. Pauli takımında futbol oynayan kahraman futbolcumuz Enver Cenk Şahin'in, yayımlamış olduğu bir paylaşımla linç girişimine tabi tutulduğunu gördük. Boluspor Kulübü Başkanı'mızla da görüştüm, evladımız da arzu ederse kendisinin Boluspor'da forma giydiğini görmek isteriz. Elbette gönlümüz ister ki bu evladımız Türkiye Süper Ligi'nde oynasın. Ama olmuyorsa, Boluspor olarak kendisine talibiz. Boluspor'da futbol oynadığını görürsek mutlu oluruz. Gün, birlik beraberlik günüdür. Cenk kardeşim ve diğer kardeşlerimiz üzülmesin. Biz o ülkelerden farklı bir davranış beklemiyoruz. Tarih bunun tanığıdır."



Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da Enver Cenk Şahin'