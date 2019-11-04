Kadın tekvandocularımız Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İtalya'nın Bari şehrinde düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı kadın sporcular, organizasyonu 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayarak zirvede yer aldı.

Kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu olan Türkiye, genel klasmanda ise Avrupa üçüncülüğünü elde etti.