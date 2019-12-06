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06 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 23:50:48

Kadıköy’de yeni bir başlangıç! Fenerbahçe-Gençlerbirliği muhtemel 11’ler

F.Bahçe, Süper Lig’in 14 haftasının açılış maçında G.Birliği’ni konuk ediyor. Son iki maçından 3 puan çıkaramayan Sarı-Lacivertliler’de tek hedef sahadan galibiyetle ayrılarak yeni bir başlangıç yapmak.

GÜNEŞ

■ SON iki maçından galibiyet çıkaramayarak zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, Süper Lig’in 14.haftasının açılış mücadelesinde formda Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Ülker Stadı’ndaki zorlu randevu saat 20.30’da başlayacak. Düdük ise Ali Şansalan’da olacak. Liderin 5 puan gerisine düşen Sarı-Lacivertliler’de tek hedef var o da; taraftarı önünde sahadan üç puanla ayrılarak yeni bir başlangıç yapmak.

4’TE 4’LE DEVREYE GİRELİM

■ İKİ takım bugün 91.kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 90 mücadelenin 45’ini Fenerbahçe, 15’ini ise Başkent ekibi kazandı. 30 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Dün yapılan son antrenmanın ardından oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan teknik direktör Ersun Yanal, kalan 4 maçta kayıp istemediğini söyledi. Yanal’ın “Bu maç yeni bir başlangıç olsun. Devre arasında 4’te 4 ile girelim” dediği öğrenildi.

HAK’IN DURUMU BELİRSİZ

■ GEÇEN hafta sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Hasan Ali Kaldırım’ın durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Hasan Ali hakkındaki kararı maç saatinde verecek. Türkiye Kupası’ndaki İstanbulspor maçında sakatlanan Moses ile sakatlığı devam eden Mevlüt Erdinç bugün sahadaki yerlerini alamayacak. Sarı kart cezalısı olan Dirar da yok.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Tolga, Emre, Ozan, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Toure, Flavio, Halil, Berat, Baiano, Sio, Candeias, Sessegnon, Stancu

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