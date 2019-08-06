Kadıköy’de Samba zamanı

GÜNEŞ

■ YENİ sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, büyük oynuyor… Audi Cup’ta beklentilerin altında kalan ve eksiklerini gören Sarı-Lacivertliler, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirecek. İlk olarak Roma’nın Sırp yıldız Alexsandar Kolarov’un işini bitiren Sarı-Kanarya şimdi de Real Madrid’in Brezilyalı oyuncusu Lucas Silva için harekete geçti. İspanyol devi ile masaya oturan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Sambacının transferi konusunda anlaşma sağladı.

İSPANYOLLAR DA DUYURDU

■ FENERBAHÇE’NİN bu transfer operasyonunu İspanyol basını da duyurdu… Ülkenin önde gelen gazeteleri arasında yer alan El Mundo Deportivo, anlaşmanın tamamlandığını ve transferin birkaç gün içerisinde açıklanacağını okuyucularıyla paylaştı. Real Madrid’e 2015’te gelen ancak beklentilerin altında kalan Silva’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncu için İspanyol ekibine 2 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.