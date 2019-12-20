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20 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 00:38:51

Kadıköy’de krallar çarpışacak

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan yılın son derbisinde dikkatler golcülerin üzerinde olacak. F.Bahçe'de Vedat Muriç, Beşiktaş’ta ise Burak Yılmaz takımları adına skoru değiştirmeye çalışacak. Bu sezon Vedat’ın 9, Burak’ın ise 5 golü var.

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de yılın son derbisi Pazar günü Kadıköy’de oynanacak... Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın kozlarını paylaşacağı mücadelede şüphesiz gözler iki takımın golcüleri üzerinde olacak. Sarı-Lacivertliler’de Vedat Muriç, bu sezon 14 maçta 9 gol atarken, Siyah-Beyazlılar’da ise 10 karşılaşmada forma giyen Burak Yılmaz, 5 defa ağları havalandırdı. Sarı-Kanarya, Vedat’ın gol attığı tüm mücadelelerden galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş da Burak’ın skor ürettiği maçları kaybetmedi.

YANAL SÜRPRİZE İMZA ATACAK

■ İKİ teknik adamın da en büyük kozu şüphesiz bu iki oyuncu olacak. Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, Vedat’la derbi öncesinde özel olarak ilgileniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zorlu mücadelede sürprize imza atabilir. Yanal, Garry Rodrigues ve Victor Moses’ın yokluğunda Deniz Türüç ve Ozan Tufan’ı bu bölgelerde kullanmayı düşünüyor. Yanal, son haftalarda performansıyla beğeni toplayan Ferdi’yi de 11’de sahaya sürebilir

AVCI PLANINI BURAK ÜZERİNE YAPTI

■ ALTI maçlık galibiyet serisini Yeni Malatyaspor karşısında sonlandıran Beşiktaş’ta ise teknik direktör Abdullah Avcı, tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Avcı’nın bu zorlu deplasmanda Burak Yılmaz’a özel görev verdiği de gelen bilgiler arasında... Fenerbahçe’nin eksiklerinden yararlanmayı düşünen Siyah-Beyazlı çalıştırıcı, kadrosunu da büyük ölçüde şekillendirdi. Abdullah Avcı’nın Adem Ljajic’ten Burak Yılmaz’ı sürekli savunma arkasına kaçırmasını istediği belirtildi.

VEDAT BÜYÜK MAÇLARI SEVİYOR

SÜPER Lig kariyerine 2016-2017 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla başlayan Muric; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında gol sevinci yaşamayı bildi. Kosovalı oyuncu, Gençlerbirliği’ndeyken Fenerbahçe ve Beşiktaş’a, Çaykur Rizespor’da oynarken bu iki takımın yanı sıra Galatasaray’a da gol attı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon iyi bir performans ortaya koyan Vedat, attığı 9 golün 7’sini Kadıköy’de kaydetti.

FENERBAHÇE’YE GOLÜ VAR

GEÇMİŞ sezonlarda Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Burak Yılmaz, Sarı-Kırmızılı takımda görev yaptığı sezonlarda 2 derbi golüne imza attı. Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye birer gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon Vodafone Park’ta oynanan Fenerbahçe derbisinde de ağları sarsmayı başarmıştı.

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