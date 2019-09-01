Kadıköy’de derbi ateşi! Fenerbahçe-Trabzonspor muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de Cemil Usta Sezonu’nun ilk derbisi bugün Kadıköy’de oynanacak. Lige 2’de 2’yle başlayan F.Bahçe, seyircisi önünde Trabzonspor’u ağırlıyor. 93. randevu öncesi Sarı-Lacivertliler’de hedef, derbiden galip ayrılıp milli araya 9 puanla girmek. AEK’ya 2-0 yenilmesine rağmen adını UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara yazdıran 4 puanlı Bordo-Mavililer ise bu kritik deplasmandan istediğini alıp, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönmek istiyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKAT

■ F.BAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçı 11’ini bozmuyor. Yanal’ın en büyük kozları, iki haftadır boş geçmeyen Vedat Muriç ve Alman forvet Max Kruse olacak. Trabzon cephesinde ise Abdülkadir Ömür’ün yokluğunda genç Kosovalı Donis Avdijaj ilk 11’de oynayacak. AEK maçında sakatlanan ve MR’ı çekilen Ömür’ün diz ekleminde ödem tespit edildiği ve ted avisine başlandığı bildirildi. Milli futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Tolga Ciğerci, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muric

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth