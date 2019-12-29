Kabus geri döndü!

GÜNEŞ

■ 2014-15 sezonunun başında Eskişehirspor’dan 4.7 milyon euro bonservisle transfer edilen gurbetçi futbolcu, G.Saray’da geçen 4.5 sezonda sadece 42 maça çıktı. Toplam maliyeti yaklaşık 40 milyon TL olan ve dakikada 9 bin TL kazanan Tarık, topu ayağına her aldığında ıslıklandı.