29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 23:55:40
Kabus geri döndü!
TÜRK Telekom Stadı’nda tribünler Antalyaspor’un sağ beki Tarık Çamdal’a yoğun tepki gösterdi.
GÜNEŞ
■ 2014-15 sezonunun başında Eskişehirspor’dan 4.7 milyon euro bonservisle transfer edilen gurbetçi futbolcu, G.Saray’da geçen 4.5 sezonda sadece 42 maça çıktı. Toplam maliyeti yaklaşık 40 milyon TL olan ve dakikada 9 bin TL kazanan Tarık, topu ayağına her aldığında ıslıklandı.
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