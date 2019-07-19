Juventus'un yeni transferi Merih Demiral'a Manchester United ve Atletico Madrid de talip oldu
Juventus'un kadrosuna kattığı Merih Demiral için Milan'dan sonra Manchester United ve Atletico Madrid talip oldu.
TM Dijital Haber Merkezi
2 hafta önce 18 milyon Euro karşılığında Juventus’a transfer olan ve 6 ayda eski kulübü Sassuolo’ya 10 milyon euro’nun üzerinde para kazandıran Merih Demiral resmen kapalı gişe.
MİLAN, MANU VE ATLETİCO MADRİD MERİH'İ İSTİYOR
Defans hattında Bonucci, Chiellini, De Ligt, Rugani gibi dünyaca ünlü stoperleri kadrosunda barındıran Juventus’a Merih Demiral için ilginç teklifler gelirken, milli futbolcuya Milan’dan sonra M.United ve Atletico Madrid’in talip olduğu belirtildi. Leicester City’de oynayan Maguire’yle yakından ilgilenmesine rağmen İngiliz defansa henüz imza attıramayan ManU’da Solskjaer’in Merih’i istediği öğrenilirken, Arjantinli başarılı çalıştırıcı Simeone’nin de 21 yaşındaki yeteneğe kapılarını açtığı bildirildi.
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