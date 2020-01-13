Juventus'un Roma'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan milli yıldız Merih Demiral sezonu kapattı
Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı. Milli oyuncu sezonu kapattı.
Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı. Milli oyuncu sezonu kapattı.
Juventus'tan Merih Demiral'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Siyah Beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dün oynana karşılaşmada dizi burkulan Merih Demiral'ın bugün yapılan inceleme sonucunda sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilmiştir. Oyuncu önümüzdeki günlerde ameliyat olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Medical update on @Merihdemiral— JuventusFC (@juventusfcen) January 13, 2020
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