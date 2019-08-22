Juventus'un eski forveti Amoruso: Montero-Merih eşleşmesi biraz abartılı olur

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Juventus’un 18 milyon Euro verip Sassuolo’dan transfer ettiği ve Milan’a kaptırmadığı Merih Demiral için kulübün eski forvet futbolcularından Nicola Amoruso önemli açıklamalarda bulundu. TMW Radio’ya bağlanan ve Merih – Paolo Montero karşılaştırmaları hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Amoruso, genç stoper hakkında övgü dolu sözler sarfederken, 44 yaşındaki Sportif Direktörün ‘Kıyaslama çok abartılı olur’ yorumu bir hayli dikkat çekti.

İşte Nicola Amoruso’nun Merih Demiral açıklamaları…

Montero – Merih eşleşmesi biraz abartılı olur, Montero saha içinde ve dışında sıra dışı bir oyuncuydu, ayrıca o Juventus’un ruhunu temsil ediyordu. Merih Demiral Juventus için çok iyi bir transfer, teknik becerisi yüksek ve savaşçı bir kişiliği var, bu sezon onun için çok önemli olacak, büyük takımda çok farklı deneyimler yaşayacak. Merih, Sarri için tam bir joker. Yıldız futbolcularla beraber kendisini geliştirecektir, şampiyon bir takıma gelmesi farklı bir tecrübe.