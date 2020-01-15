Juventus'tan Merih Demiral için büyük seferberlik!

İtalya Ligi’nde geçtiğimiz pazar Juventus’un, deplasmanda Roma’yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede harika bir sezon geçiren futbolcumuz Merih Demiral, yeni takımıyla ilk golünü attıktan dakikalar sonra dizinden sakatlanmıştı. A Milli Takımımız’ın da en önemli kozlarından biri olan Merih’in yapılan kontrollerinde sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi. Ne yazık ki hem sezonu kapatan hem de EURO 2020’yi kaçıracak olan 21 yaşındaki stoperimizin bir an önce iyileşmesi için Juventus, kelimenin tam anlamıyla seferberlik ilan etti. Juve, Merih için ünlü doktor Cristian Fink’le temasa geçti. Tecrübeli oyuncumuz, kulübün özel olarak kiraladığı jetle dün Avusturya’ya uçtu ve geç saatlerde dizinden ameliyat oldu.

Aklı yine EURO 2020’de...

Merih’i menajeri Cenk Melih Yazıcı, kariyer koçu Tayfun Kıy ve Juventus’un doktoru Nikos Tzouroudis de yalnız bırakmadı. Milli stoperimizin tedavisinin yatlaşık 7 ay sürmesi bekleniyor. Kendisine destek mesajları atanlara teşekkür eden Merih, en kısa zamanda sahalara dönmek istediğini de, “Yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere” diye yazdı.

Ronaldo yalnız bırakmamış

Merih’in sakatlığının ardından saha içinde onun durumuna bakmaya gelen ilk isimlerden biri olan Cristiano Ronaldo, milli yıldızımızı hiç yalnız bırakmamıştı. Ronaldo’nun soyunma odasına Merih’i, “Sen çok çalışkan ve çok karakterli bir oyuncusun. En kısa süre içinde sahalara döneceksin. Buna inancım sonsuz” diyerek motive ettiği öğrenildi.

Portekizli süperstarın yanı sıra Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can ve Dybala’nın da, tecrübeli stoperle yakından ilgilendiği bildirildi.

Çok ayıp ettin De ligt!

Chiellini’nin sakatlığı sonrası stoperde Bonucci ile birlikte bir süre oynayan ancak daha sonra formasını Merih Demiral’e kaptıran Matthijs de Ligt, milli oyuncumuzun sakatlığı sonrası büyük tepki çekti. Juventus’taki birçok oyuncu, takım arkadaşları Merih için sosyal medyada paylaşımda bulunurken De Ligt, sadece Roma-Juventus maçında sakatlanan rakip futbolcu Zaniolo için geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Bir de üzerine 20 yaşındaki oyuncu, aynı maçtan Bonucci ile fotoğrafını koyup, “Güçlü bir rakibe karşı çok önemli galibiyet” diye yazdı. Daha önce Chiellini için geçmiş olsun dileklerini ileten ve Merih’in yokluğunda ilk 11’e geri dönecek olan Hollandalı stoperin bu tavırları şaşkınlık yarattı.

Diz sakatlığı üzerine uzman

Diz sakatlıkları üzerine uzman olan Profesör Christian Fink, birçok ünlü futbolcuyu ameliyat etti ve kısa sürede sahalara dönmesini sağladı. Fink’in ameliyat ettiği oyuncular arasında Manchester City’den Leroy Sane, Bayern Münih’ten Corentin Tolisso, Lucas Hernandez ile Juventus’un kaptanı Giorgio Chiellini de yer alıyor.

İşte Fink’in tedavi ettiği bu oyuncuların yaşadığı diz sakatlıkları ve dönüş tarihleri;

Giorgio Chiellini: Juventus’un kaptanı Chiellini’nin 30 Ağustos 2019’da sağ diz çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. 3 Mart 2020’de sahalara dönmesi planlanıyor.

Lucas Hernandez: Bayern Münih’in sol beki Hernandez, 23 Ekim 2019’da sol diz ön çapraz bağlarında yırtık olduğu anlaşıldı. 31 Ocak 2020’de sahalara döneceği öğrenildi.

Leroy Sane: Manchester City’den Leroy Sane’nin sağ diz çapraz bağları koptu. 5 Ağustos 2019’da sakatlanan oyuncunun muhtemel dönüş tarihi ise 4 Şubat 2020.

Corentin Tolisso: Bayern Münih’li Tolisso’nun sol ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. 16 Eylül 2018’de sakatlanan Fransız futbolcu, 25 Mart 2019’da ilk maçına çıktı.

(Fanatik)