Juventus'tan Merih Demiral açıklaması: Vize sorunu çözüldü. Çin'e gelecek

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya giden ve burada gösterdiği performansla Juventus'a transfer olan Merih Demiral'a, takımının Çin'de oynayacağı hazırlık maçları için vize çıkmamıştı.

Juventus'un resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, bürokratik engeller nedeniyle 21 yaşındaki stopere Çin tarafından vize verilmediği belirtilmişti.

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Konuyla ilgili son olarak bir açıklama daha yapan Juventus, "Merih Demiral'a Çin vizesi verildi. Çarşamba günü Juventus - Inter maçında hazır bulunacak" ifadelerini kullandı.

Juventus, Çin turunda 24 Temmuz'da İtalyan ekibi Inter ve 26 Temmuz'da Kore Ligi karması ile hazırlık maçı oynayacak.