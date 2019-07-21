Juventus'tan Merih Demiral açıklaması: Vize sorunu çözüldü. Çin'e gelecek
Juventus, Merih Demiral'ın Çin vizesi sorunu ile ilgili bir açıklama yaptı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya giden ve burada gösterdiği performansla Juventus'a transfer olan Merih Demiral'a, takımının Çin'de oynayacağı hazırlık maçları için vize çıkmamıştı.
Juventus'un resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, bürokratik engeller nedeniyle 21 yaşındaki stopere Çin tarafından vize verilmediği belirtilmişti.
SORUN ÇÖZÜLDÜ
Konuyla ilgili son olarak bir açıklama daha yapan Juventus, "Merih Demiral'a Çin vizesi verildi. Çarşamba günü Juventus - Inter maçında hazır bulunacak" ifadelerini kullandı.
Juventus, Çin turunda 24 Temmuz'da İtalyan ekibi Inter ve 26 Temmuz'da Kore Ligi karması ile hazırlık maçı oynayacak.
Concesso il visto per la Cina a Merih Demiral. Il difensore sarà disponibile anche per la partita di Nanchino pic.twitter.com/G2mWHH5vJz— JuventusFC (@juventusfc) 21 Temmuz 2019
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